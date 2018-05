Twitter pede a usuários para mudar a senha devido a uma falha

A rede social Twitter pediu nesta quinta-feira (3) aos seus 330 milhões de usuários para alterar suas senhas preventivamente, após ter encontrado uma falha em seu próprio serviço, informou o grupo em um tuíte.

"Recentemente descobrimos um bug (erro) que armazenava as senhas não ocultas em um registro interno. Corrigimos o bug e não temos nenhum indício de que haja invasão ou uso fraudulento de ninguém", diz a mensagem do Twitter, recomendando aos usuários alterar sua senha "por precaução".

O Twitter explicou o erro em seu blog com o título "Mantenha sua conta segura", que não esclarece desde quantas senhas foram afetadas.

O grupo argumentou que "oculta as senhas através de um processo de hash utilizando uma função chamada bcrypt, que substitui a senha real por uma série aleatória de números e letras armazenado no sistema do Twitter".

"Isso permite que nossos sistemas validem suas contas sem revelar suas senhas, que é uma norma da indústria", continua o blog.

"Devido a um bug, as senhas foram introduzidas em um registro interno antes de serem submetidas ao processo de hash. Nós mesmos encontramos o erro, eliminado as senhas e tomado medidas para que este erro não volte a acontecer", acrescenta o Twitter.

O grupo lamentou "profundamente" o ocorrido. "Reconhecemos e apreciamos a confiança que vocês depositam em nós e nos comprometemos a ganhar essa confiança todos os dias", disse a seus usuários.

A ação do Twitter, que entrou na Bolsa em 2013, caiu 1,14%, a US$ 30,32.