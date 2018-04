Turull renuncia e Sànchez avança para liderança da Catalunha

O ex-conselheiro catalão Jordi Turull renunciou esta quinta-feira (5) à candidatura à tomada de posse e o "número dois" do Juntos pela Catalunha (JxCat), Jordi Sànchez, aceitou voltar a concorrer à presidência da Generalitat, tal como propusera Carles Puigdemont.

Turull, em prisão preventiva, enviou uma carta do presidente do Parlamento, Roger Torrent, em que anuncia a renúncia, ao mesmo tempo que Sànchez, também preso, dirigiu outra missiva ao grupo parlamentar do JxCat em que propõe a candidatura, "decisão juridicamente justa e politicamente necessária".

Sànchez assinalou que, após o Comitê dos Direitos Humanos da ONU ter aceitado analisar o recurso, "é evidente que o Estado espanhol não tem outra opção" senão respeitá-la.



No jogo entre o Barcelona e AS Roma pela Liga dos Campeões, na quarta-feira (4), fãs do Barcelona levantaram cartazes pedindo a libertação dos líderes separatistas catalães.