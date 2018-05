Trump volta atrás e diz que ainda está aberto para cúpula com Kim

Apenas um dia após divulgar um carta cancelando o encontro, previsto para 12 de junho, presidente americano diz que conversas continuam

Apenas um dia após divulgar uma carta endereçada ao líder norte-coreano Kim Jong-un, cancelando a cúpula prevista para 12 de junho, o presidente americano Donald Trump voltou atrás na afirmação e declarou, nesta sexta-feira (25), que o encontro poderá de fato ocorrer.



"Vamos ver o que acontece. Pode até ser no dia 12. Estamos conversando com eles agora", afirmou Trump, após dizer que uma linha de comunicação entre Washington e Pyongyang foi estabelecida.



Após o cancelamento da cúpula pelo presidente americano, acusando as autoridades norte-coreanas de ser "hostis", a Coreia do Norte afirmou que continuava disposta a realizar o encontro. Durante a manhã desta sexta, Trump afirmou que ficou feliz em saber da disposição de Kim em manter a cúpula histórica.



Quando questionado se Pyongyang estava "jogando" com a diplomacia, Trump afirmou que sim e admitiu que tem feito o mesmo. "Todos jogamos. Vocês sabem disse", disse o presidente aos repórteres na Casa Branca. "Vocês sabem disso melhor do que ninguém".