Trump volta a atacar Alemanha na cúpula da Otan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta quarta-feira (11) a Alemanha, maior economia da zona do euro, ao afirmar que, na sua opinião, é "prisioneira" da Rússia por sua dependência do gás russo.

"A Alemanha está prisioneira da Rússia, porque recebe muito de sua energia", declarou Trump em uma reunião bilateral com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, poucas horas antes do encontro dos 29 líderes da Otan (Aliança do Atlântico Norte), que promete momentos de tensão.

Trump, que após a cúpula da Otan se reunirá com o presidente russo Vladimir Putin em Helsinque, fez referência ao compromisso do governo alemão no gasoduto Nord Stream II. "Isto não é normal", disse.

"Eles pagam bilhões de dólares à Rússia e temos que defendê-los contra a Rússia", afirmou o presidente americano, que reiterou as críticas ao gasto militar alemão, que considera insuficiente.

O presidente da maior potência militar mundial voltou a atacar a Alemanha, "um país rico", que também critica por seu excedente comercial e ameaça, como à UE, impor maiores tarifas a seus veículos.

As declarações foram dadas antes de uma reunião da Otan, na qual o gasto militar nacional dos aliados será o principal tema, com Trump exigindo que os sócios cumpram a meta de 2% do PIB estabelecida em 2014.

Pouco depois de sua chegada à reunião, a chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu o direito de seu país de tomar suas próprias decisões, referindo-se ao que ela mesma vivenciou no passado, quando "uma parte da Alemanha era controlada pela URSS".



Gasto militar

Donald Trump reforça, assim, suas críticas à Alemanha, em sua mira por seu excedente comercial, por não dedicar o suficiente a seu gasto militar nacional, o principal ponto de divergência entre os Estados Unidos e seus 28 aliados na cúpula.

Com orçamento militar que alcança 3,5% do PIB e cujas contribuições diretas ao orçamento da Otan representam 22% do total, o governo dos Estados Unidos criticou no passado os cortes na área de defesa decididos por seus aliados em plena crise econômica.

Em Gales, em 2014, os membros da Aliança se comprometeram a aproximar seu gasto militar de 2% do PIB nacional para 2024, mas, junto com Washington, apenas sete países europeus devem cumprir essa meta em 2018. A Alemanha deve registrar 1,24%.

A anexação da Crimeia, em 2014, foi a motivação para estabelecer a meta de 2%, um compromisso cumprido especialmente pelos vizinhos bálticos da Rússia.



Na véspera da reunião, a UE pediu a Trump, por meio do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que "valorize" seus aliados e lembre, em sua cúpula com Putin, prevista para o dia 16 de julho, "quem é seu inimigo estratégico" e "quem é seu problema estratégico".



Diante do "ameaçador" vizinho do leste, os 29 líderes da Otan devem apoiar na cúpula seu plano "30-30-30-30". Nele, até 2020, a Otan espera conseguir mobilizar, em 30 dias, 30 batalhões, 30 esquadrões aéreos e 30 navios de guerra.