Trump vê 'grande potencial' na Coreia do Norte

No Twitter, presidente dos EUA dá continuidade ao tom animado de possíveis conversações com o líder Kim Jong-un

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou pelo Twitter neste domingo (27) que enxerga um "brilhante potencial" na Coreia do Norte, dando continuidade ao tom animado para uma cúpula agendada com seu homólogo da Coreia do Norte, Kim Jong Un.

"Eu realmente acredito que a Coreia do Norte tem um potencial brilhante e um dia será uma grande nação econômica e financeiramente. Kim Jong Un concorda comigo nisso. Vai acontecer!", escreveu Trump.

Na quinta-feira, ele havia cancelado sua reunião de 12 de junho com Kim em Singapura, mas voltou atrás menos de 24 horas depois.

Ele confirmou a ida de uma equipe americana à Coreia do Norte "para fazer os preparativos para a cúpula".

Neste domingo, o Departamento de Estado anunciou os diálogos da delegação americana com autoridades norte-coreanas em Panmunjom, na Zona Desmilitarizada entre as Coreias do Norte e do Sul.

As negociações acontecem um dia depois da reunião surpresa de Kim e o presidente sul-coreano Moon Jae-in em Panmunjon, para tentar salvar a reunião de 12 de junho.