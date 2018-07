'Trump usa o esporte para dividir os EUA', diz LeBron James

O astro do basquete LeBron James acusou nesta terça-feira (31) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de usar o esporte para dividir as pessoas do país em função de suas cores de pele.

"Penso que nosso presidente tenta nos dividir", disse o novo jogador dos Los Angeles Lakens em entrevista à CNN.

"Isto é algo que não consigo entender, porque sei que foi pelo esporte que estive perto de um branco pela primeira vez", disse LeBron, 33 anos, nativo de Akron, cidade operária de Ohio ao norte do país.