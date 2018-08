Trump tem 'sensação' de que Irã conversará com EUA 'em breve'

Apesar de sua hostilidade declarada ao regime iraniano, o magnata republicano pareceu abrir caminho às discussões de alto nível, sem condições prévias. A oferta foi recebida com ceticismo nesta terça-feira pelo Irã.



Trump deu essas declarações durante um evento de campanha antes das primárias na Flórida, para as eleições legislativas e do governo em novembro.



Na Flórida, o presidente apoia a candidatura do governador Rick Scott para o Senado, algo crucial para que os republicanos mantenham o controle do Congresso, e a de Ron DeSantis para governador do estado.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira durante um discurso em Tampa, na Flórida, que tem "a sensação" de que os líderes iranianos falarão "em breve" com as americanos."Tenho a sensação de que eles estarão conversando conosco em breve", disse Trump no comício em Tampa, antes de acrescentar: "E talvez não, e tudo bem também".Ele aproveitou a ocasião para novamente atacar o "terrível e unilateral" acordo nuclear entre o Irã e as potências mundiais, do qual o presidente americano se retirou.