Trump se irrita com vazamento de perguntas sobre a Rússia

Na noite desta segunda-feira (30), o jornal "The New York Times" publicou as perguntas que o procurador especial independente pretende fazer para Donald Trump sobre a suspeita de conluio entre sua equipe de campanha e a Rússia.



O presidente norte-americano classificou de "escandaloso" o vazamento das perguntas, que serão feitas por Robert Mueller, o procurador especial.

"Inventaram um delito absurdo, o conluio, que nunca existiu e uma investigação que começou com um vazamento ilegal de informações confidenciais", criticou o presidente em um de seus tuítes.



O teor das perguntas enviadas à Casa Branca indica que a equipe de Mueller pretende abordar uma potencial obstrução de Justiça por parte de Trump.