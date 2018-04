Trump recebe Merkel para debater comércio, Otan e acordo com Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta sexta-feira (27) na Casa Branca a chanceler alemã, Angela Merkel, para um encontro focado em temas muito sensíveis, como as tensões comerciais, a Otan e o futuro do acordo nuclear assinado com o Irã em 2015.

Trump saudou Merkel como "uma mulher extraordinária" e disse que os dois governos estão "trabalhando em diferentes assuntos, incluindo comércio, Otan e questões militares".

A chanceler havia feito uma visita a Trump em março de 2017, mas as evidentes diferenças de estilo entre os dois e a clara frieza no tratamento pessoal não despertaram muitas ilusões sobre a relação bilateral.

A dirigente alemã desembarcou na quinta-feira em Washington e durante a noite foi vista discretamente com alguns auxiliares comendo um hambúrguer em um restaurante, distante de todo o protocolo.