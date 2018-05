Trump proíbe refrigerante em clube de golfe e irrita escoceses

Presidente americano barra popular refrigerante escocês em seu clube de golfe e causa revolta entre escoceses

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causou indignação entre os escoceses ao proibir em seu clube de golfe de Turnberry a popular bebida local Irn-Bru.



O diretor do clube de luxo, Ralph Porciani, disse ao jornal local Ayrshire Post que eles não poderiam correr o risco de que a bebida gasosa e açucarada manchasse os tapetes.



"Não podemos arcar com as manchas porque substituir apenas o carpete do salão nos custaria 500 mil libras (US$ 678.800)", explicou.



Irn-Bru e sua "receita secreta" dominam o mercado escocês desde sua criação em 1901, com 12 latas consumidas por segundo na região britânica.



Trump já teve outros problemas com os vizinhos de seu clube de golfe, "mas desta vez foi longe demais", disse o jornal The Scotsman.



"É uma declaração de guerra à Escócia", escreveu no Twitter o internauta Tim O'Connor.



O presidente americano visitará o Reino Unido em 13 de julho, mas não se sabe se ele viajará para a Escócia, a região de sua mãe.