Trump ordena ataque na Síria

13.04.2018 22:24

Ação militar norte-americana vem como uma resposta aos supostos ataques com armas químicas ocorridos em território sírio no último sábado (7)

O presidente dos Estados unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (13) que um ataque contra locais onde estariam estocadas armas químicas na Síria está em andamento.



A ação militar norte-americana vem como uma resposta aos supostos ataques com armas químicas ocorridos em território sírio no último sábado (7). Reino Unido e França também participam da operação.



"Ordenei às forças armadas dos Estados Unidos que lancem ataques de precisão contra alvos associados à capacidade de armas químicas do ditador Bashar Al Assad", disse Trump em discurso à Nação na Casa Branca.



Os ataques marcam a segunda ação de Trump na Síria para punir o governo sírio, acusado de usar armas químicas: em abril do ano passado foram disparados 59 mísseis Tomahawk contra uma base a'erea síria.



A TV estatal síria diz que as forças de defesa do país já estão entrando em operação contra a "agressão" norte-americana, segundo a AFP.



"Essas não são ações de um homem. São crimes de um monstro", disse Trump, em pronunciamento na TV. Ele afirmou que os ataques com armas de precisão visam deter a produção, a disseminação e o uso de armas químicas - no que ele chamou de "um interesse vital da segurança nacional dos Estados Unidos".



O suposto ataque com arma química foi realizado contra o enclave rebelde de Duma, na região de Damasco (capital da Síria). Ao menos 40 pessoas morrerm na ação.



A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que não havia alternativa ao uso da força na Síria, segundo a agência de notícias France Presse.



Provas e Rússia



Mais cedo, a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, anunciou que os Estados Unidos tinham provas de que Assad havia de fato lançado o ataque com armas químicas na região de Duma.

"Não direi quando tivemos a prova. O ataque ocorreu no sábado e sabemos que foi um ataque químico", disse Nauert à imprensa, em Washington, acrescentando que apenas alguns poucos países, como a Síria, tinham "esse tipo de armas".

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, afirmou que a Rússia também era responsável pelo ocorrido porque "fracassou em impedir que ocorresse um ataque com armas químicas".

O presidente americano manteve seguidas reuniões de consulta nos últimos dias com seus conselheiros militares e aliados no exterior para definir uma reposta às denúncias de ataque químico.

No Conselho de Segurança da ONU, António Guterres, fez também nesta sexta-feira um apelo dramático a agir com "responsabilidade" para evitar uma "escalada militar total" na Síria.