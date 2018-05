Trump não irá à inauguração da embaixada dos EUA em Israel

Presidente americano informou em nota nesta segunda-feira (7) que não viajará para Jerusalém

O presidente Donald Trump não viajará para Israel na próxima semana para a inauguração da nova embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, informou nesta segunda-feira (7) a Casa Branca, anunciando que o secretário de Estado adjunto, John Sullivan, vai liderar a delegação.



A filha de Trump Ivanka e seu marido Jared Kushner também farão parte da delegação presidencial, junto com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.



O presidente americano, que anunciou em dezembro a sua decisão de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, rompendo com a prática de seus predecessores, havia insinuado nos últimos dias que poderia viajar para a Cidade Santa.



Esta mudança altamente polêmica está programada para 14 de maio, coincidindo com o 70º aniversário da criação do Estado de Israel.