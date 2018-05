Trump marca data e local para cúpula com Kim Jong-un

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018 O encontro ocorre na esteira de uma série de avanços diplomáticos com a Coreia do Norte. Este ano, Kim Jong-un se tornou o primeiro líder norte-coreano a cruzar a fronteira para a Coreia do Sul desde o armistício de 1953. Kim se reuniu com o presidente Moon Jae-in, e tem realizado reuniões com representantes chineses também.Além disso, esta semana recebeu o secretário de Estado americano, Mike Pompeo.O anúncio acontece um dia após Pyongyang libertar três cidadãos americanos presos no país. Os cidadãos foram recebidos por Trump e a primeira-dama Melania, quando retornar no avião oficial junto ao secretário de Estado Mike Pompeo.

Dois dos libertados, o especialista agrícola Kim Hak-song e o ex-professor Tony Kim, foram detidos em 2017, enquanto Kim Dong-chul, um empresário americano nascido na Coreia do Sul e pastor, havia sido sentenciado a dez anos de trabalhos forçados em 2016.

Ao serem questionados em seu desembarque sobre como haviam sido tratados na Coreia do Norte, Kim Dong-chul respondeu, com a ajuda de um intérprete: "Nós fomos tratados de maneiras muito diferentes. No meu caso, fiz muitos trabalhos forçados. Mas quando fiquei doente, me atenderam".

Pyongyang concedeu uma "anistia" aos três, afirmou um funcionário americano.



Ao comentar a mudança nas relações entre Washington e Pyongyang, Trump disse: "Estamos começando sobre uma nova base... libertou os rapazes antes. É uma grande coisa. Muito importante para mim".

"E acredito que realmente temos uma oportunidade muito boa de fazer algo muito significativo. Se alguém tivesse afirmado isto cinco, dez anos atrás, inclusive um ano atrás, teríamos declarado que não era possível", disse, antes de completar: "Aconteceram muitas coisas boas".

Segundo analistas, a libertação dá uma muito necessária vitória diplomática a Trump e elimina o último grande obstáculo para seu histórico encontro com Kim.