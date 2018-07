Trump lança forte advertência ao Irã

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

Este tweet de Trump foi postado depois de Rohani advertir o presidente americano, também no domingo (22), a não "brincar com fogo", garantindo que um conflito com o Irã seria "a mãe de todas as guerras".



"Você nos declara guerra e depois nos fala de sua vontade de apoiar o povo iraniano", afirmou Rohani, referindo-se ao presidente americano durante uma reunião de diplomatas iranianos.



Rohani também alertou que o Irã controla e pode fechar o estreito de Ormuz, um ponto estratégico no Golfo Pérsico por onde circulam 30% do petróleo transportado por via marítima em nível mundial.

O chefe da milícia iraniana Bassidj, general Gholam Hossein Gheypour, reagiu nesta segunda-feira (23) às ameaças do presidente americano: "as declarações de Trump contra o Irã se enquadram em uma guerra psicológica. Ele não está em posição de agir contra o Irã", afirmou o general, segundo a agência de notícias Isna.



O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também reagiu nesta segunda (23), elogiando a "posição dura" de Trump.



"Não temos medo de enfrentar o regime em seu mais alto nível", disse o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, em um discurso na Fundação Reagan, em referência às sanções contra o chefe do poder judicial do Irã, Sadeq Larijani.





Para reforçar sua mensagem, anunciou a intensificação de uma campanha de propaganda, com o lançamento de um canal multimídia americano 24 horas dirigido ao Irã.

Em 8 de maio passado, Trump anunciou que os Estados Unidos se retiravam do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano firmado em 2015, assim como o reforço das sanções contra este país. Com sua saída do acordo nuclear, Washington busca aumentar a pressão sobre a República Islâmica.

