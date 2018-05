Trump exige investigação sobre 'infiltração' de sua campanha pelo FBI

O presidente americano, Donald Trump, exigiu neste domingo (20), no Twitter, a abertura de uma investigação sobre uma possível "infiltração" de sua campanha presidencial por agentes do FBI com fins políticos.

"Exijo aqui, e amanhã farei oficialmente, que o Departamento de Justiça investigue se o FBI infiltrou ou vigiou a campanha Trump com fins políticos", tuitou o presidente.