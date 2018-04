Trump evita novamente o jantar com imprensa na Casa Branca

Donald Trump preferiu se encontrar no sábado (28) com seus eleitores na cidade de Washington, em Michigan, ao invés de enfrentar a imprensa, que ele não para de criticar, reunida em Washington DC para o famoso jantar dos correspondentes da Casa Branca.

"A propósito, isto não é melhor que o jantar falso dos correspondentes da Casa Branca em Washington?", questionou Trump à multidão. "Eu poderia estar lá esta noite sorrindo, como se adorasse quando eles te acertam, tiro após tiro", ironizou.

"Se você não sorrir, eles dizem que estava terrível: 'Ele não conseguiu suportar'. Se você sorrir, eles questionam sobre o que você estava sorrindo".

Trump, que ataca frequentemente a imprensa como "desonesta" e chama de "fake news" (notícias falsas) qualquer informação que considera negativa, evitou pelo segundo ano consecutivo o jantar anual dos jornalistas credenciados na Casa Branca.

No evento, tradicionalmente um comediante e o presidente do momento fazem piadas diante da imprensa e de algumas estrelas de Hollywood.

O ato político foi o quinto de Trump na região de Detroit desde o lançamento de sua campanha presidencial em 2015.

"Durante muito tempo a lealdade dos trabalhadores de Michigan foi paga com pura e simples traição. Durante décadas receberam um golpe devastador depois do outro. Acordos comerciais desastrosos que estou corrigindo", disse.

"Os carros estão voltando a Michigan. As fábricas estão voltando e estão crescendo", completou.

Trump tentou estabelecer uma concorrência com o jantar dos correspondentes. Os dois eventos foram transmitidos ao vivo.







Hostil

"A ausência de Trump é parte de um contexto mais amplo", afirmou o historiador Julian Zelizer no site The Atlantic.

"Não apenas o presidente tem sido extremamente hostil à imprensa, questionando sua legitimidade e a difamando como inimigos do Estado, mas também cortando acesso a quase todo mundo fora da órbita da Fox News-Breitbart", escreveu Zelizer, em referência a meios ultraconservadores que apresentam uma cobertura favorável a Trump.

O sinal mais claro foi a sua decisão de ter concedido apenas uma entrevista coletiva desde que assumiu o poder.

A atriz Michelle Wolf foi a responsável por apresentar o jantar dos correspondentes. Entre as pessoas que compareceram ao evento estavam a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, e a atriz pornô Stormy Daniel, que afirma ter mantido uma relação sexual com Trump.

Wolff deu o tom logo de entrada: "Como diz uma estrela pornô quando está prestes a fazer sexo com Trump, vamos terminar logo com isto".

Ela foi especialmente dura com as mulheres no entorno de Trump: Wolf comparou a filha do presidente Ivanka a um balde de fraldas - brilhante por fora e repleto de fezes - e disse que a conselheira Kellyanne Conway tem "o sobrenome perfeito" porque "tudo o que ela faz é mentir".

A descrição de Wolf a respeito da porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, foi tão desagradável que o público presente reagiu com resmungos.