Trump embarca para Cingapura

Presidente dos Estados Unidos se encontrará com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, na próxima terça-feira (12)

O avião do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, partiu neste sábado (9) do Canadá, onde participou da cúpula do G7, e segue em direção a Singapura para sua cúpula histórica com o líder norte-coreano Kim Jong Un.



Trump deixou a cúpula do G7 buscando tranquilizar seus aliados e destacando, em particular, as discussões "extremamente produtivas" sobre o comércio, um dos pontos mais conflitantes.



Os Estados Unidos, no entanto, acabam de impor novas tarifas de importação sobre o aço e o alumínio, muito criticadas pelos outros membros do G7.



"Eliminar tarifas alfandegárias, eliminar barreiras não-tarifárias, suprimir subsídios", foi a proposta que Trump lançou durante sua coletiva de imprensa final. "Eu não sei se vai funcionar, mas propus", disse ele.



A França informou que as discussões estão "indo na direção certa". Há uma "forte probabilidade" de um comunicado comum entre os sete, que, no entanto, incluiria todas as divergências americanas sobre a questão da mudança climática, de acordo com Paris.



Em relação ao comércio, as negociações levariam a um apelo à modernização da OMC (Organização Mundial do Comércio), órgão frequentemente criticado por Trump.



A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou que os líderes do G7 estavam de acordo com um posicionamento comum em relação a esta questão. "Parto do princípio que haverá um texto comum sobre o comércio. Mas isso não resolverá os problemas em seus pormenores. Temos concepções diferentes dos Estados Unidos", explicou.