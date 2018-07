Trump e Putin iniciam sua primeira cúpula bilateral

Presidente americano afirmou que EUA e Rússia terão uma relação extraordinária

O presidente americano, Donald Trump, manifestou nesta segunda-feira (16) sua esperança de chegar a uma relação "extraordinária" com seu colega russo, o presidente Vladimir Putin, no início da histórica cúpula em Helsinque.



"Acho que nós teremos, em última instância, uma relação extraordinária (...) Se entender bem com a Rússia é uma coisa boa, não uma coisa ruim", declarou, ao lado de Putin.



O presidente russo, por sua vez, afirmou a Trump que chegou o momento de falar dos temas delicados.



Trump e Putin iniciaram sua primeira cúpula bilateral nesta segunda (16), em Helsinque, na na qual todas as suas declarações e gestos serão acompanhados pelo mundo todo.



Na cúpula, o magnata americano espera estabelecer uma relação pessoal com o ex-oficial da KGB, que dirige a Rússia desde 2000.



É difícil, porém, prever que tom adotará Trump, conhecido por sua tendência à provocação.



Muitos diplomatas e analistas temem que o presidente americano faça uma série de concessões a Putin, em questões como guerra na Síria, ou anexação da Crimeia por parte da Rússia.



O avião de Putin aterrissou às 10h GMT (7h em Brasília), no aeroporto internacional da capital finlandesa, um dia depois de ter assistido, em Moscou, à final da Copa do Mundo de futebol.



Já Trump e sua mulher, Melania, que chegaram a Helsinque no domingo (15), começaram o dia com um café da manhã com o presidente finlandês, Sauli Niinistö, e sua esposa, Jenni Haukio.



Poucas horas antes da cúpula, Trump afirmou, em um surpreendente tuíte, que as tensas relações entre Washington e Moscou se devem à "caça às bruxas" promovida pelo FBI, que investiga a influência russa na eleição presidencial americana de 2016.



O presidente republicano também criticou seu antecessor, o democrata Barack Obama, acusando-o de não ter reagido antes a essa situação.





President Obama thought that Crooked Hillary was going to win the election, so when he was informed by the FBI about Russian Meddling, he said it couldn’t happen, was no big deal, & did NOTHING about it. When I won it became a big deal and the Rigged Witch Hunt headed by Strzok! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de julho de 2018



"Acredito em ter reuniões com Rússia, China, Coreia do Norte. Nada de ruim vai resultar disso e talvez saia algo de bom", declarou Trump, no domingo (15), em entrevista à rede CBS, na qual reconheceu que vai ao encontro com Putin com "baixas expectativas".



Já Putin não comentou sobre suas expectativas, ou objetivos, em relação à cúpula com Trump.





"O estado das relações bilaterais é muito ruim", resumiu seu conselheiro Yuri Ushakov. "Devemos começar a restabelecê-las", acrescentou.