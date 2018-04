Trump e May não são convidados para casamento do príncipe Harry

O presidente americano Donald Trump e a primeira-ministra britânica Theresa May não estão entre os convidados para o casamento do príncipe Harry da Inglaterra e da atriz americana Meghan Markle, revelou nesta terça-feira (10) a imprensa britânica.

Questionado pela agência France Presse, um porta-voz do Palácio de Kensington, a residência oficial do príncipe, disse: "Foi decidido que não é necessária uma lista de líderes políticos - nem britânicos nem internacionais - para o casamento do príncipe Harry e da senhoria Markle".

O então primeiro-ministro David Cameron foi convidado em 2011 para o casamento do príncipe William, segundo na linha de sucessão ao trono de Elizabeth II depois de seu pai, o príncipe Charles.