Donald Trump e

Jong-un estavam envolvidos nesta segunda-feira (11) nos preparativos finais para sua cúpula histórica na terça-feira (12), para a qual o presidente americano demonstra sua confiança e uma forma de impaciência. A reunião deve ter início às 22h de segunda, no horário de Brasília (9h em Cingapura).



Kim

"Acho que tudo vai correr bem", declarou o presidente americano em um almoço de trabalho com o primeiro-ministro de Cingapura, Lee Hsien Loong.

"Genial estar em Cingapura, se sente a emoção no ar!", ele havia tuitado um pouco antes, após falar por telefone com o premiê japonês, Shinzo Abe, e o presidente sul-coreano Moon Jae-in.



Segundo informou a Casa Branca, Trump deve deixar Cingapura ainda na noite de terça-feira (12), após a reunião com o líder norte-coreano.



Personagem central desse diálogo, o chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, que se reuniu com Kim Jong-un duas vezes, assegurou que as negociações avançaram "rapidamente" nas últimas horas.



Tanto Trump quanto Kim já se reuniram com o anfitrião da cúpula, Lee Jsien Loong.