Trump e Kim se encontram para discutir desnuclearização

Donald Trump, um dos presidentes norte-americanos mais controgversos em décadas, e Kim Jong-un, herdeiro do governo mais fechado do mundo, o da Coreia do Norte, apertaram as mãos nesta segunda-feira, dia 11 (terça-feira, dia 12, no horário local), em Cingapura. Se o encontro terminasse aí, já teria garantido seu lugar nos livros de história: os países não mantêm relações diplomáticas há cerca de 70 anos."O caminho para chegar até aqui não foi fácil", Kim disse, sentando-se à mesa com Trump. "Os velhos preconceitos e práticas funcionaram como obstáculos no nosso caminho, mas superamos todos eles e estamos aqui hoje"."Nós vamos ter um ótimo relacionamento, eu não tenho dúvida", disse Trump sorrindo ao lado Kim, diante de jornalistas do mundo todo.O modo como as relações prosseguirão, após o início do degelo, ainda gera incertezas. persistem muitas dúvidas sobre a cúpula entre os dois dirigentes.Trump, que tem pouco mais de 500 dias na Casa Branca, vive umdos momentos mais importantes de sua Presidência no cenário internacional, onde tem desagradado muitos líderes, inclusive alguns dos aliados dos Estados Unidos.Em uma série de tuítes postados horas antes do evento em Cingapura, Trump indicou que os preparativos do encontro "iam bem"."Em breve todos saberemos se pode haver ou não um acordo real, diferentemente dos do passado", tuitou, antes de atacar em outra mensagem os "haters e perdedores" que consideram uma concessão arriscada a Kim, com quem o presidente americano trocou ameaças e insultos durante meses.O secretário de Estado, Mike Pompeo, poucos dias antes do encontro, afirmou estar otimista com o rumo da aproximação entre os dois países."Sou muito otimista em relação às possibilidades de sucesso" da reunião, disse ele, afirmando que os EUA estão dispostos a dar à Coreia do Norte "garantias de segurança únicas, diferentes".