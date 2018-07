Trump aparece em gravação discutindo pagamento a modelo da Playboy

Segundo 'New York Times', presidente deu aval para comprar silêncio de ex-amante; advogado confirma gravação

O presidente americano, Donald Trump, foi gravado secretamente por seu advogado de longa data discutindo um pagamento a uma ex-modelo da Playboy, com quem supostamente teve um affair, e a gravação está nas mãos do FBI, relatou o New York Times nesta sexta-feira (20).

O advogado Michael Cohen - que não representa mais Trump - é investigado por pagamentos feitos a mulheres para esconder notícias embaraçosas sobre o atual chefe de Estado antes da eleição presidencial de 2016.

Procuradores federais em Manhattan estão investigando se tais pagamentos violaram as leis de financiamento de campanha e se Cohen cometeu outros crimes financeiros. Ele ainda não foi preso ou acusado.

O FBI apreendeu a gravação no início deste ano durante uma batida no escritório de Cohen, revelou o New York Times, citando advogados e outras pessoas familiarizadas com a gravação.

O relato poderá alimentar a especulação sobre quanto dano Cohen - que tem demonstrado a sua disposição para cooperar com os procuradores contra o presidente, a fim de evitar a prisão - poderia causar a Trump.

O atual advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, confirmou a veracidade da gravação para o Times, mas acrescentou que o pagamento nunca foi feito, e disse que o presidente republicano não participou de nenhum delito.

O FBI entrou em sua casa e em seu escritório em abril em uma recomendação do procurador especial Robert Mueller, que está investigando a interferência russa nas eleições de 2016 e se houve conluio entre a campanha de Trump e Moscou.

Os advogados de Cohen descobriram a gravação como parte de uma revisão dos materiais apreendidos na ação e a compartilharam com os advogados de Trump, informou o Times.

"Para ser claro, minha esposa, minha filha e meu filho e este país têm a minha principal lealdade", disse Cohen à ABC News em entrevista divulgada no dia 2 de julho.

A ex-modelo da Playboy Karen McDougal diz que manteve um affair com Trump por meses depois que se conheceram em 2006, logo após Melania Trump dar à luz seu filho Barron. Anteriormente, ela havia dito à CNN que ele tentou pagá-la por sexo.

A história de McDougal faz eco das alegações de um caso entre Trump e a atriz pornô Stormy Daniels durante o mesmo período.

Cohen, que se tornou advogada pessoal de Trump em 2007, é conhecido por ter pago 130 mil dólares a Daniels pouco antes da eleição de 2016 para que ela mantivesse silêncio sobre seu suposto caso com Trump em 2006.

Cohen inicialmente disse que usou seu próprio dinheiro para pagar Daniels e que não foi reembolsado por Trump. O presidente americano admitiu posteriormente que Cohen foi pago de volta, apesar de negar saber sobre o pagamento.

Através de funcionários da Casa Branca, Trump negou ter relações com Daniels.