Trump diz que primeiro-ministro canadense é 'desonesto e fraco'

Declaração do presidente norte-americano ocorreu logo após líderes do G7 assinaram um texto de compromisso propondo novas negociações sobre as barreiras tarifárias

O presidente dos Estados Unidos, Donaldo Trump, usou sua página no Twitter para desferir ofensas ao primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, chamando Trudeau de "desonesto e fraco". A declaração foi feita logo após o primeiro-ministro divulgar um um texto de compromisso sobre o comércio, que não resolve o conflito atual sobre os direitos aduaneiros mas propõe novas negociações sobre as barreiras tarifárias.



"Justin Trudeau do Canadá agiu tão manso e leve durante as nossas @G7 reuniões apenas para dar uma conferência de imprensa depois que eu deixei dizendo que, "tarifas dos EUA foram um tipo de insulto" e ele "não será empurrado ao redor." Muito desonesto e fraco. Nossas tarifas são em resposta ao seu de 270% em laticínios!", afirmou Trump.



O presidente norte-americano afirmou ainda que não apoia a declaração conjunta feita pelos países do G7, onde os países afirmaram que seguem combatendo o pretencionismo.



"Os Estados Unidos não permitirão que outros países imponham tarifas maciças e barreiras comerciais aos seus agricultores, trabalhadores e empresas. Ao emitir seu produto em nosso imposto do país livre. Temos colocado-se com o abuso comercial por muitas décadas-e que é longo o suficiente", disse.



Acordo



Os líderes do G7 assinaram neste sábado um texto de compromisso sobre o comércio, que não resolve o conflito atual sobre os direitos aduaneiros mas propõe novas negociações.

"Destacamos o papel crucial de um sistema comercial internacional fundado sobre regras e seguimos combatendo o protecionismo", diz o comunicado divulgado após a cúpula do G7 em La Malbaie (Quebec, leste de Canadá). "Nos comprometemos a modernizar a OMC com o objetivo de torná-lo mais justo o quanto antes. Faremos tudo que esteja ao nosso alcance para reduzir as barreiras tarifárias, as barreiras não tarifárias e as subvenções", afirma.