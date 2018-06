Trump diz que não quer repetir erro europeu sobre imigração

Presidente americano diz que UE comete erro ao permitir entrada de milhões de pessoas; chanceler alemã enfrenta ultimato sobre questão migratória

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump assegurou nesta segunda-feira (18) que seu país não quer viver a mesma situação da Europa em função da entrada em massa de imigrantes, um gesto que classificou como "um grande erro".

"Grande erro cometido em toda a Europa ao permitir a entrada de milhões de pessoas que mudaram sua cultura de forma tão forte e violenta", escreveu Trump no Twitter.

"Não queremos que o que está acontecendo com a imigração na Europa aconteça conosco", tuitou em seguida.



O comentário de Trump acontece em um momento em que seu governo é acusado de crueldade, por separar crianças de seus pais ao cruzarem ilegalmente a fronteira.



Quando questionada qual seria a indicação para realizar tal procedimento, até agora inédito, a porta-voz do governo, Sarah Sanders, afirmou que "seguir a lei é bíblico" e que seguir a fazer valer a lei é a prioridade de Trump, "mesmo que não tenha sido da administração anterior". Ela também culpou os democratas por não quererem "sentar para conversar e acertar os buracos na lei de imigração".



Crise alemã



Nesta segunda-feira, os aliados da direita no governo da chanceler alemã Angela Merkel deram a ela duas semanas para que negocie uma solução europeia para o desafio migratório, caso contrário o ministro do Interior, Horst Seehofer, decretará um fechamento das fronteiras.



Este ultimato foi imediatamente rejeitado por Merkel, que afirmou que não haverá fechamento "automático" das fronteiras, mesmo em caso de fracasso no acordo europeu.



Uma cúpula do bloco sobre o tema da imigração no continente deve ocorrer no fim do mês.

A respeito da crise enfrentada pela chanceler alemã Angela Merkel por causa do tema imigração, Trump afirmou ainda que "o povo alemão está se voltando contra seus líderes".