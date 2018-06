Trump diz que está tudo pronto para encontro com Kim

Especialista da ONU pede debate sobre direitos humanos; advogado de Trump diz que líder norte-coreano 'implorou' por cúpula

O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira (7) que etá tudo pronto para a cúpula da próxima semana, dia 12 de junho, com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

"Está tudo pronto para a cúpula. Tudo está indo muito bem. Espero que continue nesse caminho", afirmou Trump depois de receber o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe na Casa Branca.

Segundo Trump, o encontro com seu colega norte-coreano, que ocorrerá em Cingapura, será "mais do que uma foto".



Ainda nesta quinta-feira (7), Tomas Ojea Quintana, relator especial da ONU para a Coreia do Norte, afirmou a um grupo de jornalistas em Genebra que questões de direitos humanos devem estar na pauta das próximas negociações com dos EUA e demais nações com o país asiático.



Além disso, Ojea Quintana pede que Pyongyang aplique anistia geral e liberte centenas de presos como "sinal importante" para início de um processo gradual.



Kim "implorou"



O advogado pessoal de Donald Trump, Rudolph Giuliani, afirmou, na quarta-feira (6), que o líder norte-coreano "implorou" ao presidente americano que mantivesse o encontro do dia 12 de junho, após Trump cancelar a cúpula abruptamente, no mês passado.



Giulani afirmou, em uma reunião de negócios em Tel Aviv, segundo a rede CNN, que a Casa Branca decidiu que não faria a reunião após comentários ofensivos de autoridades norte-coreanas sobre o vice-presidente, Mike Pence.



"Bem, então Kim Jong-un ficou de joelhos e implorou [pelo encontro], que é exatamente a posição na qual você quer mantê-lo", completou o ex-prefeito de Nova York.