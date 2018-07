Trump diz que encontro com Putin 'é bom começo'

O presidente americano, Donald Trump, considerou seu primeiro encontro o colega russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira (16), em Helsinque, como um "bom começo" a seus esforços comuns para reduzir as tensões entre Washington e Moscou.

"Acho que foi um bom começo. Muito, muito bom começo para todo o mundo", declarou Trump à imprensa, após um histórico encontro a sós, de mais de duras horas, no salão do palácio presidencial da capital finlandesa.

"É um grande prazer encontrá-lo", declarou Putin, acrescentando que "chegou a hora de conversar de modo substantivo sobre nossas relações e as áreas problemáticas do mundo".

Já Trump manifestou sua esperança de estabelecer uma "relação extraordinária" com o presidente russo. "Se entender bem com a Rússia é uma coisa boa, não uma coisa ruim", declarou, ao lado de Putin.

Não é de hoje que Trump diz esperar construir uma relação pessoal com o ex-oficial da KGB, que dirige a Rússia desde 2000. E, pouco antes do primeiro aperto de mão, ele deixou antever qual seria o tom do encontro, em um tuíte inesperado.

"Nossas relações com a Rússia NUNCA foram tão ruins por causa de anos de insensatez e de estupidez dos Estados Unidos e, agora, a Caça às Bruxas manipulada!", tuitou, referindo-se à investigação da trama russa liderada pelo procurador especial Robert Mueller.

Sem surpresa, a mensagem agradou a Moscou. "Estamos de acordo", respondeu o Ministério russo das Relações Exteriores, em uma incomum troca de mensagens pelo Twitter.

Debate

A Síria deve ter um lugar de destaque nas discussões, com um presidente americano impaciente para se distanciar desse conflito e retirar suas tropas estacionadas no país.

Já a Rússia, que intervém em apoio ao regime de Bashar Al-Assad desde 2015, tem mais do que nunca a intenção de desempenhar um papel-chave na Síria.

Em relação à Crimeia, Trump se mantém há semanas na ambiguidade, recusando-se a excluir explicitamente o reconhecimento de sua anexação por parte da Rússia.

Outros americanos

A cúpula bilateral é a última etapa de sua viagem de uma semana pela Europa, que iniciou com uma tensa cúpula da Otan, na qual Trump atacou duramente seus aliados, em especial a Alemanha, sem criticar o presidente russo.

Também tem peso importante no encontro a investigação liderada pelo procurador Mueller sobre a ingerência russa a favor de Trump na campanha presidencial de 2016. Ela voltou ao centro dos debates, após a acusação de 12 agentes russos de Inteligência, suspeitos de terem hackeado e-mails do Partido Democrata.

Em uma carta aberta, um grupo de senadores democratas pediu ao presidente que não negocie sozinho com Putin: "Ele deve ter outros americanos no recinto".

Esta é a quarta vez que um presidente americano e um russo se encontram na capital finlandesa, seguindo o caminho de Gerald Ford e Leonid Brejnev (1975), George Bush e Mikhail Gorbatchev (1990), Bill Clinton e Boris Yeltsin (1997).