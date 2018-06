Trump diz que assinará decreto para acabar com separação de pais e filhos

O presidente americano Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (20) que irá assinar um texto para evitar a separação das famílias de imigrantes que cruzaram ilegalmente a fronteira com o México.

"Vamos manter as famílias juntas", explicou Trump na Casa Branca.

"Vou assinar alguma coisa em breve", apontou, explicando esperar que sua ação seja seguida por uma lei.



O líder dos republicanos na Câmara de Representantes, Paul Ryan, também anunciou nesta quarta que vai submeter ao voto dos legisladores na quinta-feira (21) uma lei que acaba com as separações de famílias imigrantes que cruzam ilegalmente a fronteira e que "resolve" o status dos menores de idade em situação ilegal nos Estados Unidos.

"Com a nossa lei, quando as pessoas forem processadas por cruzarem a fronteira ilegalmente, as famílias ficarão juntas durante todo o processo legal, sob autoridade da Segurança da Pátria", disse Paul Ryan após se encontrar com o presidente Donald Trump no dia anterior.

O governo americano está sendo muito criticado, internamente e internacionalmente, por sua política de "tolerância zero" que fez com que mais de 2.300 menores de idades fossem separados de suas famílias em cinco semanas.



O posicionamento do governo sofre pressão, e foi criticado inclusive pelo papa Francisco, pois representa uma mudança na forma como a lei de imigração era aplicada nas administrações anteriores, com Bush e Obama.



Apesar de considerar uma situação "horrível", Trump atribui o problema aos democratas. Sua porta-voz, Sarah Sanders, chegou a afirmar em uma coletiva de imprensa que a administração atual preza por fazer valer a lei, o que ela considerou ser bíblico, e atacou o governos anterior, afirmando que seguir a lei não era sua prioridade.



Sanders também culpou os democratas pela situação, afirmando que tudo seria resolvido se o partido aceitasse sentar para negociar e "acertar os buracos" que existem na lei de imigração, de autoria democrata.



Como funcionava antes?



Antes da decisão de mudança de posicionamento do governo Trump, as famílias que chegam juntas à fronteira e que alegavam ter medo de retornar para casa podiam pedir refúgio. Durante o tempo de processamento do pedido, eles eram mantidos juntos em centros de abrigo.



Ao decorrer do processo, as crianças só eram separadas dos pais caso os adultos fossem alvo de processo por ação criminosa. Como crianças não podem ser processadas, elas eram separadas dos pais e ficaram em outros centros de acolhimento.



Agora, no entanto, todos que entram ilegalmente são processados por ação criminosa e por isso devem ser detidos. Na prática, isso significa separar as crianças dos pais, porque elas não podem ser mantidas em centros de detenção.