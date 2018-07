Trump divulga carta em que Kim pede 'medidas concretas'

O líder norte-coreano Kim Jong-un pediu a Donald Trump "ações concretas" para reforçar a confiança mútua, em uma carta datada de 6 de julho que o presidente americano divulgou nesta quinta-feira (12) em sua conta no Twitter.

Na carta, Kim diz a Trump que está convencido de que os esforços para um "novo futuro" entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos certamente "darão bons frutos", e se mostrou confiante que a cúpula de Cingapura, em que os dois participaram há um mês, tenha sido o início de "um processo significativo".



No documento, Kim conclui desejando que a "invariável confiança" que tem em Trump seja futuramente "mais fortalecida" com "ações concretas" e que haja uma nova reunião entre os dois.