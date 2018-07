Trump defende sua estratégia comercial

'Nosso país está indo bem! Melhores índices financeiros no planeta! Ótimo ver os EUA ganhando novamente!' tweetou o presidente norte-americano

O presidente americano, Donald Trump, defendeu nesta terça-feira (24) sua estratégia comercial em nível internacional, afirmando que a aplicação tarifas sobre as importações forçará os sócios de seu país a negociarem com os Estados Unidos.



"As tarifas são demais! Se um país que lidou comercialmente com os Estados Unidos de maneira injusta, ou negocia um acordo justo, então que aguente as tarifas", tuitou o magnata republicano.





Tariffs are the greatest! Either a country which has treated the United States unfairly on Trade negotiates a fair deal, or it gets hit with Tariffs. It’s as simple as that - and everybody’s talking! Remember, we are the “piggy bank” that’s being robbed. All will be Great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de julho de 2018





"É simples assim - e todo mundo está conversando! Lembrem-se, somos o 'cofrinho' que está sendo roubado. Tudo vai ficar ótimo", acrescentou.



Em um tuíte postado minutos antes, ele escreveu: "Os países que nos trataram de maneira injusta no comércio durante anos estão vindo a Washington para negociar".





Countries that have treated us unfairly on trade for years are all coming to Washington to negotiate. This should have taken place many years ago but,

as the saying goes, better late than never! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de julho de 2018





"Isso devia ter acontecido há muitos anos, mas como diz o ditado, 'antes tarde do que nunca'", conclui.