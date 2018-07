Trump declara estado de emergência na Califórnia devido a incêndio

Chamas afetam a região desde segunda-feira e levou à retirada de 38 mil pessoas de casa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste sábado (28) o estado de emergência na Califórnia devido ao incêndio que afeta a região desde segunda-feira e levou à retirada de 38 mil pessoas. Trump ordenou que o Governo federal preste assistência adicional para a administração dos incêndios, de acordo com um comunicado da Casa Branca.



As altas temperaturas, o tempo seco e os fortes ventos propiciaram o fogo, que já queimou uma superfície de mais de 32 mil hectares e matou duas pessoas - um bombeiro e um operador de máquinas pesadas. No condado de Shasta, cuja cidade principal, Redding, está a 350 km ao norte de São Francisco, as chamas destruíram 500 edifícios e causaram danos noutros 75.