Trump convidou Putin para visita aos EUA

Donald Trump convidou o presidente russo Vladimir Putin para uma vista aos EUA, revelando ficar feliz em recebê-lo na Casa Branca, afirma a agência de notícias russa, RIA Novosti, citada pela Reuters. O presidente americano disse ainda que ficaria satisfeito com uma visita a Moscou.

Trump teria feito o convite durante uma conversa telefônica, revelou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, citado pela mesma agência. Agora Moscou aguarda que o convite seja formalizado.

"Ele voltou a esta questão algumas vezes, por isso gostaríamos que os nossos colegas americanos soubessem que não queremos ser indelicados e, considerando que o presidente Trump fez esta proposta, esperamos que a concretize", adiantou Lavrov.

Este convite surge num período conturbado nas relações entre os EUA e a Rússia. Por um lado houve sanções econômicas americanas a empresas e oligarcas russos, no âmbito da interferência russa nas eleições dos EUA. Por outro, há a questão da Síria que tem oposto os líderes dos dois países, tendo culminado com o ataque acertado entre os EUA, o Reino Unido e França no último sábado (14). Ataque este que foi condenado pela Rússia, um aliado do regime sírio.

Sobre estas questões, o ministro das Relações Exteriores russo quis salientar o fato de Donald Trump, "depois desta conversa telefônica, ter dito várias vezes que é necessário resolver questões com a Rússia, que quer ter boas relações com a Rússia. Isto é melhor do que não ter boas relações, e apenas um tolo pensa de outra forma", afirmou.

A Reuters afirma ainda que a conversa telefônica ocorreu em 20 de março, dias depois de terem sido aplicadas um pacote de sanções à Rússia por interferência nas eleições presidenciais, mas antes de ter sido implementada uma segunda rodada de sanções que tem provocado quedas acentuadas em algumas cotadas russas, com especial destaque para a Rusal. Esta empresa, uma das maiores fornecedoras de alumínio do mundo, tem registrado fortes quedas com os investidores a revelarem receios em relação à sua capacidade financeira. Ainda na quinta-feira (19) o governo russo admitiu nacionalizar temporariamente a empresa.