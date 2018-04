Trump conversa com presidente sul-coreano e diz que as coisas 'vão muito bem'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que "as coisas estão indo muito bem" depois de uma conversa com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, sobre o encontro planejado com o líder norte-coreano Kim Jong Un.

"Acabo de ter uma ótima conversa com o presidente Moon da Coreia do Sul. As coisas estão indo muito bem, a data e o local da reunião com a Coreia do Norte estão se aproximando", escreveu Trump no Twitter.

O presidente também disse que informou o primeiro-ministro japonês "das negociações em andamento".

Trump planeja realizar uma cúpula histórica com Kim Jong Un daqui até junho. Seu novo chefe da diplomacia, Mike Pompeo, se reuniu com o líder norte-coreano durante o fim de semana de Páscoa, quando ainda era chefe da CIA, em uma missão que permaneceu secreta por um curto período de tempo.

Na sexta-feira, Trump indicou que seu governo considerava "dois ou três" lugares para o encontro com Kim Jong Un, evocando "dois possíveis países", enquanto havia falado anteriormente de cinco lugares potenciais.

Conforme relatado pela rede CBS, Mongólia e Singapura são os dois locais que estão sendo discutidos, embora o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, tenha afirmado neste sábado que não recebeu nenhum pedido formal.

"Nós lemos os mesmos artigos que vocês nos jornais sobre onde poderia ser realizada a reunião entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte", disse Lee Hsien Loong, à margem de uma reunião de líderes de países do Sudeste Asiático. "Não recebemos convites nem pedidos oficiais", acrescentou.

Outra cúpula histórica aconteceu na sexta-feira entre Kim Jong Un e Moon Jae-in, durante a qual os dois líderes se comprometeram a trabalhar para a desnuclearização da península e com uma paz permanente.