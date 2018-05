Trump confirma ida de autoridade norte-coreana a Nova York

Em meio aos debates diplomáticos, alto funcionário de Pyongyang vai aos EUA para acertar preparativos da cúpula entre Trump e Kim Jong-un

O presidente americano, Donald Trump, informou nesta terça-feira (29) que um alto funcionário da Coreia do Norte está viajando para Nova York, como parte dos preparativos para sua aguardada reunião de cúpula com o dirigente norte-coreano Kim Jong-un.

"Nós formamos uma grande equipe para nossas conversas com a Coreia do Norte. Encontros estão acontecendo neste momento a respeito da reunião, e mais. Kim Young Chol, vice-presidente da Coreia do Norte, está a caminho de Nova York. Uma sólida resposta a minha carta, obrigado!", escreveu Trump no Twitter.



O general Kim Yong Chol desembarcou no aeroporto de Pequim nesta terça-feira (29) e continuará sua viagem para Nova York na quarta-feira (30), depois de um encontro com autoridades chinesas, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, que citou fontes diplomáticas.



No dia 24 de maio, o presidente americano divulgou uma carta aberta endereçada a Kim Jong-un cancelando o encontro previsto para 12 de junho, em Singapura. Segundo Trump, o motivo do cancelamento seria a "hostilidade" da Coreia do Norte contra os EUA.



No dia seguinte, Donald Trump voltou atrás e disse que ainda estaria disposto a se reunir com o líder norte-coreano. Kim afirmou o mesmo. Desde então conversas bilaterais têm ocorrido para manter a cúpula.

A viagem de Kim Yong Chol é parte de uma avalanche diplomática no âmbito dos preparativos para a aguardada reunião entre Trump e o líder norte-coreano.