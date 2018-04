Trump confirma contato do diretor da CIA com Kim Jong-un

Donald Trump confirmou nesta quarta-feira (18) que o diretor da CIA, Mike Pompeo, se reuniu com Kim Jong-un na Coreia do Norte, antes de um encontro previsto entre o presidente americano e o líder norte-coreano.

"Mike Pompeo se reuniu com Kim Jong-un na Coreia do Norte na semana passada. A reunião correu muito suavemente e uma boa relação foi formada. Detalhes da cúpula estão sendo trabalhados agora", escreveu Trump no Twitter. "A desnuclearização será uma grande coisa para o mundo, mas também para a Coreia do Norte!", completou.

O jornal "The Washington Post" havia informado na terça-feira (16) sobre uma viagem de Pompeo à Coreia do Norte na primeira semana de abril.