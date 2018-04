Trump comanda Casa Branca como 'chefe da máfia', diz ex-diretor do FBI

Trechos do livro de memórias de James Comey vazaram nesta quinta-feira (12)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é um mentiroso inveterado que submete seu pessoal a um código de lealdade que o faz parecer um "chefe da máfia". A avaliação, do ex-diretor do FBI James Comey, consta de seu livro de memórias.



Trechos do esperado livro "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" ("Uma lealdade maior: verdade, mentiras e liderança", em tradução livre) vazaram nesta quinta-feira (12) para a imprensa americana, dias antes de seu lançamento, na terça-feira (17).



As reuniões com Trump "me faziam lembrar da minha carreira anterior como procurador contra a máfia", escreve Comey, que foi demitido por Trump em maio de 2017.



"O círculo silencioso de consentimento. O chefe no completo controle. Os juramentos de lealdade. Os Estados Unidos contra o resto do mundo. Mentir sobre tudo, coisas grandes e pequenas, a serviço de um código de lealdade que coloca a organização acima da moralidade e da verdade".



'Casulo de realidade alternativa'



Segundo Comey, citado pelo jornal "The Washington Post", o presidente vive "em um casulo de realidade alternativa", para o qual tenta atrair outras pessoas.



"O presidente não tem ética e está desconectado da verdade e dos valores institucionais", escreve Comey, de acordo com o jornal "The New York Times". "Sua liderança é transacional, impulsionada pelo ego e sobre lealdade pessoal."



Segundo o "New York Post", o livro revela ainda que Trump tinha obsessão sobre a suposta existência de um vídeo no qual prostitutas russas urinam em uma cama de hotel em Moscou em 2013 onde ele estaria.



O vídeo, citado por um ex-agente britânico durante contatos com adversários do então candidato republicano, foi considerado crível pela Inteligência americana, mas sua autenticidade acabou finalmente questionada.



De acordo com Comey, o presidente pediu que investigasse "o que chamou de 'golden shower'" ("chuva dourada"), e estava determinado a provar a sua mulher, Melania, que o tal vídeo não existia. "Me explicou porque [o vídeo] não poderia ser verdadeiro e que queria a investigação para provar que era uma mentira."