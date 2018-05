Trump cancela reunião com Kim Jong-un

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comunicou nesta quinta-feira (24), em uma carta ao líder norte-coreano Kim Jong-un, que a reunião de cúpula entre os dois, programada para 12 de junho em Cingapura, não vai acontecer por culpa da "raiva" e "hostilidade" demonstradas por Pyongyang.

"Eu estava muito ansioso para encontrar você", disse Trump na carta. "Infelizmente, com base na tremenda raiva e aberta hostilidade demonstradas em suas declarações mais recentes, eu sinto que é inapropriado, neste momento, ter este encontro tão longamente planejado", afirma o comunicado, divulgado pela Casa Branca.



Na semana passada, a Coreia do Norte suspendeu as conversações diplomáticas com o Sul, criticando as manobras militares feitas em Seul em conjunto com os EUA.



O anúncio acontece no mesmo dia em que a Coreia do Norte anunciou o desmantelamento de seu centro de testes nucleares, destruído em um processo aberto para alguns jornalistas. Segundo Pyongyang, o gesto foi uma forma de demonstrar "transparência" sobre o fim dos testes nucleares.



Na terça-feira (22), Trump já havia afirmado que o encontro histórico poderia ser adiado ou não acontecer. Na quarta, ele informou que teria uma posicionamento apenas na próxima semana.