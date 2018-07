Trump ataca Pfizer no Twitter por aumentar preços de medicamentos

Desde que foi eleito, presidente americano promete reduzir custo dos remédios

O presidente americano, Donald Trump, criticou empresas farmacêuticas e citou diretamente a Pfizer no Twitter nesta segunda-feira (9).



"Pfizer e outras deveriam estar com vergonha por aumentarem os preços dos remédios sem motivo. Eles estão simplesmente tomando vantagem dos pobres e de outros incapazes de se defender, enquanto dão preços de barganha a outros países na Europa e outros lugares. Nós vamos responder", declarou Trump na rede social.



Desde que foi eleito, em 2016, Trump prometeu repetidamente reduzir os preços dos medicamentos, mas suas palavras tiveram pouco efeito até agora.



No início de julho, o Financial Times (FT) informou que a Pfizer havia aumentado os preços de quase cem medicamentos, seguindo um padrão de aumentos regulares que a empresa realiza a cada ano.





