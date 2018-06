Trump anunciará candidato à Suprema Corte em 9 de julho

Lista de possíveis substitutos do juiz aposentado Anthony Kennedy foi reduzida a cinco nomes, incluindo duas mulheres, disse o presidente

O presidente americano, Donald Trump, anunciará seu candidato para ser o próximo juiz da Corte Suprema em 9 de julho, informou a jornalistas que viajaram com ele nesta sexta-feira (29) no Air Force One para Nova Jersey.



Trump afirmou que reduziu a lista de candidatos a cinco nomes, incluindo duas mulheres. O presidente disse ainda que não perguntará aos possíveis substitutos do juiz aposentado Anthony Kennedy acerca de sua posição sobre o direito ao aborto – embora na campanha em 2016 tenha dito que tentaria colocar alguém "pró-vida" na alta corte.



A nova vaga foi aberta entre os nove membros da corte com a anunciada aposentadoria do juiz Kennedy, que foi por anos o voto de desempate entre juízes liberais e conservadores.



Com a nomeação do sucessor, Trump tem a chance de inclinar o alto tribunal decisivamente para a direita.