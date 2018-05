Trump anuncia nesta terça decisão sobre acordo nuclear com Irã

Americano ameaçou se retirar do pacto, que concede ao Irã alívio de sanções em troca do fim do programa de enriquecimento de urânio

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciará às 15h desta terça-feira (8) sua decisão sobre se vai retirar o país do acordo nuclear com o Irã, segundo informou o líder na segunda (7) pelo Twitter.



O pacto foi acertado entre Irã, EUA, Rússia, Reino Unido, França, China e Alemanha em 2015 com o objetivo de interromper o programa nuclear do Irã, que recebeu em troca alívio das sanções econômicas impostas ao país pela comunidade internacional.



Trump é crítico de longa data do acordo e ameaçou desfiliar seu país não renovando uma suspensão de sanções em 12 de maio, a menos que os signatários europeus do acordo consertem o que chama de "falhas".



Em resposta, Alemanha e França prometeram manter o acordo mesmo se os EUA abandonaram o pacto. O ministro de Relações Exteriores alemão disse que o mundo ficaria menos seguro sem o pacto com Teerã. Antes do anúncio de Trump, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, disse que os EUA irão se arrepender se decidirem se retirar do acordo firmado em 2015, e que o país resistirá ferozmente à pressão americana para que limite sua influência no Oriente Médio.