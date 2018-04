Trump ameaça Nafta e diz que México não controla fronteira

Presidente americano postou mensagem no Twitter criticando a inação do governo mexicano em conter grupo de imigrantes que ruma para fronteira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o México, neste domingo (1), de fazer "muito pouco" para deter o fluxo de pessoas na fronteira e, em represália, ameaçou atacar o Nafta (Tratado de Livre Comércio da América do Norte), atualmente em renegociação.

Seus comentários no domingo de Páscoa foram postados no Twitter e vieram em aparente resposta ao movimento de centenas de centro-americanos que se reúnem em todo o México em uma caravana chamada "Via Crucis Migrante 2018", que partiu no último dia 26 rumo à fronteira com os EUA.

"O México está fazendo muito poco, ou NADA, para impedir que as pessoas cheguem ao México por sua Fronteira Sul, e depois aos Estados Unidos. Riem de nossas leis idiotas de imigração", afirmou o presidente americano. As autoridades mexicanas "devem deter a droga e o fluxo de pessoas, ou eu vou deter seus ganhos, o Nafta. MURO NECESSÁRIO!", completou.

O movimento "Via Crucis Migrante 2018" foi organizado pelo grupo Povo Sem Fronteira com o lema de "Todos Somos Americanos de Nascimento". Migrantes mulheres, homens e crianças da Guatemala, El Salvador e Honduras iniciaram so trajeto com o objetivo de expor o calvário sofrido pelos viajantes em sua passagem pelo México.

Estima-se que mais de 500.000 pessoas cruzam irregularmente o território mexicano a cada ano a fim de chegar aos EUA, segundo dados da ONU. Os imigrantes são vítimas de traficantes de pessoas, dos abusos das autoridades e alvos do crime organizado.

"Esses grandes fluxos de pessoas estão tentando tirar proveito do Daca" disse ainda Trump, referindo-se à regulamentação denominada Ação Deferida para Chegadas na Infância (Daca).

Trump aboliu programa Daca, do governo Obama, que protege os imigrantes que chegaram ao país em situação irregular quando eram crianças, mas atualmente essa lei está em disputa nos tribunais.

As tentativas de alcançar um compromisso com os democratas sobre o Daca em troca de fundos para a construção de um muro ao longo da fronteira com mo México fracassaram até o momento.

Trump sugeriu em um outro tuíte que os republicanos anulem a oposição democrata no Congresso e pressionem através de leis mais duras.

"Os agentes da Patrulha Fronteiriça não podem cumprir seu trabalho adequadamente na fronteira em razão das ridículas leis liberais (democratas) como a 'Catch & Release' (Apreender e colocar em liberdade)", afirmou Trump. "Os republicanos devem apelar à Opção Nuclear para aprovar leis rigorosas AGORA", clamou.

O governo Trump negocia os termos do Nafta, acordo assinado em 1994 com Canadá e México, e que o americano ameaçou abandonar se os EUA não receberem tratamento mais favorável. A próxima rodada de negociação será ainda este mês.