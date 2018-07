Trump ameaça famílias de imigrantes ilegais: 'haverá consequência'

Consequentemente, mais de duas mil crianças foram separadas dos pais e enviados a albergues em todo o país.



A medida foi condenada pelos órgãos de direitos humanos e por líderes religiosos e políticos do país. Eles pressionaram a Casa Branca e conseguiram que Trump voltasse atrás e desistisse de separar as famílias migrantes. As ações de "tolerância zero", no entanto, continuaram.



"É preciso compreender que há consequências quando as pessoas cruzam nossas fronteiras, seja com ou sem crianças - e muitos estão simplesmente usando crianças para seus próprios propósitos sinistros", completou Trump nas redes sociais.



Antes das ações de "tolerância zero", as famílias que cruzavam a fronteira para pedir refúgio conseguiam autorização para entrar em terras norte-americanas.

