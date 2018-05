Trump ameaça barrar imprensa da Casa Branca

O presidente americano, Donald Trump, lançou nesta quarta-feira (9) um novo ataque contra os veículos de comunicação que, segundo ele, dão-lhe uma cobertura negativa e ameaçou cancelar as credenciais da imprensa.





The Fake News is working overtime. Just reported that, despite the tremendous success we are having with the economy & all things else, 91% of the Network News about me is negative (Fake). Why do we work so hard in working with the media when it is corrupt? Take away credentials?