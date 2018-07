Trump aconselhou May a processar a União Europeia

Donald Trump deu um conselho a Theresa May mas a primeira-ministra britânica não gostou

Na conferência de imprensa depois do encontro entre Theresa May e o presidente norte-americano, Donald Trump revelou que tinha dado um conselho à primeira-ministra britânica que ela tinha considerado muito duro em torno no Brexit.



Trump aconselhou-a a processar a União Europeia em vez de negociar a saída do bloco. "Disse-me para processar a União Europeia", disse à BBC referindo-se às palavras de Trump: "processe a União Europeia, não entre em negociações com eles, processe-os".



Um conselho recusado, dizendo a Trump que "na verdade vamos para negociações". Trump diria mesmo que não tinha sido um conselho, foi mais uma sugestão.



Depois da viagem ao Reino Unido, Trump segue para a Helsínque para um encontro com o presidente russo, Putin.



Theresa May enfrenta no seu país um onda de críticas, e até poderá ter de enfrentar um voto de confiança no Parlamento, depois das saídas do elenco governativo de Boris Johnson, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, e de David Davis, o ministro para o Brexit.



Segundo o The guardian, algumas notícias de fim-de-semana sugerem que 40 dos 48 deputados necessários já teriam proposto a moção de confiança. Theresa May diz que pretende que as pessoas estejam focadas apenas no alcançar da saída e dos seus benefícios.