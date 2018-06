Três vulcões ativos mantêm Guatemala em alerta

Pacaya, Santiaguito e Vulcão de Fogo aumentaram sua fúria e mantêm em alerta os moradores e autoridades

Três vulcões mostraram atividade nesta sexta-feira (15) na Guatemala, lançando cinzas e lava, entre eles o Vulcão de Fogo, que há duas semanas registrou uma violenta erupção que devastou comunidades e deixou centenas de mortos e desaparecidos.



Os vulcões Pacaya, Santiaguito e de Fogo aumentaram sua fúria e mantêm em alerta os moradores e autoridades, segundo um relatório do instituto de Vulcanologia (Insivumeh).



Os vulcões de Fogo e Pacaya estão a cerca de 35 km da capital guatemalteca, enquanto Santiaguito está cerca de 117 km ao oeste.



No último 3 de junho, o vulcão de Fogo teve uma potente erupção que soterrou comunidades. A mais afetada foi San Miguel los Lotes, onde quase diariamente moradores e socorristas entram para tentar resgatar desaparecidos entre toneladas de escombros.



Dados oficiais indicam que a erupção deixou 110 mortos e 197 desaparecidos, e 3.617 pessoas seguem alojadas em 18 abrigos temporários.



O documento do Insivumeh indica que o Vulcão de Fogo registra entre 5 e 7 explosões fracas e moderadas diárias que expulsam cinzas a cerca de mil metros sobre a cratera e provocam avalanches de lama e sedimentos vulcânicos.



O Santiaguito se encontra em situação similar, enquanto o Pacaya também expulsa cinzas e tem um rio de lava incandescente que desce lentamente por uma de suas laterais.



O instituto de Sismologia recomendou à Coordenadoria Nacional para a Redução de Desastres (Conred) que fique em alerta, já que o vulcão de Fogo e o Santiaguito podem originar lahares, compostos de água e sedimento vulcânico que arrastam tudo que se encontra em seu caminho.



O porta-voz da Conred, David de León, disse a jornalistas que nesta sexta-feira chegou procedente da Bolívia um avião militar que transportou 46 toneladas de ajuda humanitária à região devastada pela erupção.



Essa ajuda consiste em arroz, açúcar e farinha, além de barracas, rações secas e equipamentos de comida.



Além disso, comentou que outro menos de idade foi transferido por via aérea ao hospital infantil Shriners, na cidade de Galveston, Texas, por queimaduras e outras feridas sofridas na erupção. No total, são sete as crianças atendidas neste local.



Os trabalhos de resgate de desaparecidos foram suspensos pelas condições meteorológicas horas depois que moradores e socorristas os reiniciaram na área devastada pelo Vulcão de Fogo.



As buscas têm sido intermitentes na zona porque o vulcão segue ativo e as chuvas provocaram novos deslizamentos que elevam o perigo no local.



