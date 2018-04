Três palestinos mortos em confrontos na Faixa de Gaza

Em novo dia de protestos, três foram mortos por tiros de soldados israelenses e cerca de 250 ficaram feridos

Três palestinos foram mortos e cerca de 250 ficaram feridos por tiros israelenses em protestos nesta sexta-feira (6) perto da fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel, uma semana depois de um dia particularmente mortífero durante protestos similares.

Em 30 de março, no início de uma série de protestos palestinos em defesa do direito de retorno dos refugiados e pelo fim do bloqueio de Israel a Gaza, a violência matou 19 palestinos e feriu cerca de 1.400, o dia mais sangrento desde a guerra em 2014 entre Israel e o Hamas palestino.

Nesta sexta-feira (6), milhares de palestinos se reuniram novamente perto da cerca de segurança que separa o território israelense do enclave palestino controlado pelo movimento islâmico Hamas, inimigo jurado do Estado judeu.

Os confrontos irromperam em vários lugares ao longo da barreira. Manifestantes queimaram pneus e jogaram pedras contra os soldados israelenses, segundo correspondentes da agência France Presse. Os soldados responderam disparando gás lacrimogêneo e disparando com munição real.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, três palestinos foram mortos por tiros israelenses a leste da cidade de Gaza e a leste de Khan Yunis, e cerca de 250, feridos. Um dos mortos é um adolescente de 16 anos.

Preparando-se para os protestos, jovens palestinos juntaram pneus para incendiá-los, na tentativa de serem atingidos em separado pelos atiradores israelenses. Mas os soldados instalaram enormes ventiladores com o aparente propósito de dissipar a fumaça. Também usaram jatos d'água.

O Exército afirmou que suas forças respondiam "com meios antichoque e com armas de fogo, de acordo com as regras de combate".

Desde quinta-feira (5), Israel advertiu que as ordens para disparar contra os palestinos seriam as mesmas do que as de 30 de março, apesar das críticas da ONU e da União Europeia sobre o uso de balas reais.

Preocupado com possíveis novas vítimas, o enviado especial da ONU para o Oriente Médio, Nickolay Mladenov, pediu às forças israelenses e aos palestinos "contenção máxima", a fim de evitar atritos.

O enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Jason Greenblatt, pediu aos manifestantes que "fiquem longe da barreira".