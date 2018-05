Três mortos em ataque considerado terrorista na Bélgica

Suspeito teria atacado policiais com facas e pegado suas armas; ele matou duas agentes e um civil, antes de fazer uma refém e ser morto pelas autoridades

Um homem matou três pessoas - duas policiais e um passageiro de um veículo - em um tiroteio em Liege, segundo informou a porta-voz da Promotoria desta cidade do leste da Bélgica, Catherine Collignon. O autor dos tiros também foi morto.



De acordo com a imprensa local, o agressor teria gritado ""Allahu Akbar" (Alá é grande) durante a ação, que está sendo investigada para se confirmar se é um caso de atentado terrorista.

O tiroteio aconteceu às 10h30 locais (5h30 de Brasília) na avenida Avroy, uma das principais do centro desta cidade de 200.000 habitantes.

O agressor tomou as armas de serviço de duas policiais depois de agredir as agentes com uma faca, informou a Procuradoria. Ele então usou as armas para matar as policiais e o passageiro do veículo.



Depois de matar as três pessoas, o autor do ataque invadiu o instituto Waha, "onde fez uma funcionária como refém", segundo o Procurador da Realeza, Philippe Duilieu, em uma entrevista coletiva em Liege.



Os policiais "neutralizaram" o agressor quando ele saiu do centro de ensino atirando contra os agentes, indicou o procurador. Dois policiais ficaram feridos.



O agressor foi identificado pela imprensa local como Benjamin Herman, 36, que teria sido solto da prisão no dia anterior. Herman teria se radicalizado na prisão.



Terrorismo



A Procuradoria Federal belga, responsável por casos de terrorismo, assumiu o comando da investigação, "pois existem elementos que vão na direção de um atentado terrorista", afirmou o porta-voz do organismo, Eric Van Der Sypt.

"Nossos pensamentos estão com as vítimas deste ato horrível. Estamos no processo de estabelecer uma visão geral do que aconteceu exatamente", escreveu no Twitter o ministro do Interior, Jan Jambon.



O presidente francês Emmanuel Macron e a premiê britânica Theresa May também condenaram o ataque.

Policiais e militares foram alvos de várias agressões desde 2016 na Bélgica, onde o grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou um atentado em março de 2016, que deixou 32 mortos no metrô e no aeroporto de Bruxelas.

O último ataque considerado "terrorista" no país aconteceu em 25 de agosto de 2017, quando um homem de 30 anos de origem somali atacou, com uma faca, dois soldados aos gritos de "Allahu Akbar" no centro de Bruxelas. Um soldado ficou levemente ferido e o autor do ataque foi morto.