Torre Eiffel fechada pelo segundo dia consecutivo

A Torre Eiffel estava fechada, nesta quinta-feira (2), pelo segundo dia consecutivo por uma greve dos funcionários contra as novas medidas de entrada no monumento, as quais estão - alegam - gerando longas filas de espera.

O emblemático monumento parisiense deixou de receber visitantes na quarta à tarde, após a suspensão das negociações entre a direção e os sindicatos, deixando centenas de turistas decepcionados.

"Viemos de superlonge na ilusão de conhecê-la", lamentava uma mexicana entrevistada pela agência France Presse, que se identificou apenas como Maria.