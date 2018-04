Torre Eiffel fecha por greve de funcionários da segurança

Em 2017, o emblemático monumento de Paris recebeu mais de seis milhões de visitantes.

Um dos monumentos mais visitados do mundo, a Torre Eiffel, em Paris, na França, foi fechada nesta sexta-feira (13), em função de uma greve do pessoal de segurança.Em nota, a empresa que administra o monumento explicou em nota "que não podem ser cumpridas as condições de supervisão, devido a uma greve por parte do pessoal da empresa encarregada da segurança". A direção não indicou os motivos da paralisação ou um prazo para a reabertura da torre.Os jardins e o átrio da torre permanecerão abertos aos visitantes, acrescenta o comunicado.