Tony Blair pede 2ª votação contra 'desastre' do Brexit

Com separação da UE programada para março de 2019, ex-primeiro-ministro diz que "não há escapatória" e que é preciso convocar outro referendo

"É um total e completo desastre". O ex-primeiro-ministro Tony Blair não conseguiu se conter quando, em uma entrevista à agência de notícias France Presse, foi questionado sobre a abordagem conferida pelo governo britânico ao Brexit.



Blair, que governou o Reino Unido durante 10 anos, se compadeceu da primeira-ministra, Theresa May, em sua tentativa de obter o consenso de seu partido em torno do plano para deixar a União Europeia, sugerindo que ela tem pela frente "o trabalho menos invejável na política ocidental".



O ex-primeiro-ministro alertou que, com a data programada para o Brexit em março do ano que vem, é hora de se admitir que "não há escapatória" e convocar um outro referendo, com a opção de permanecer na UE.



"Já que isso foi iniciado com um referendo, francamente só pode terminar com uma nova votação", disse Blair.



O ex-primeiro-ministro deixou o poder em 2007 e depois passou anos no exterior, inclusive como enviado internacional para o Oriente Médio. Atualmente, contudo, ele tem sido visto frequentemente em Londres, voltando a se envolver na política britânica.



"Me oponho fervorosamente ao Brexit e ainda acho que isso pode ser mudado", disse o político de 65 anos à AFP no escritório de sua organização sem fins lucrativos, o Institute for Global Change.



Plano 'incompleto'



Após dois anos de disputas com seu partido conservador, neste mês May finalmente apresentou seu plano para estabelecer os vínculos econômicos com a UE depois do Brexit, provocando indignação entre as fileiras mais intransigentes ao fazer concessões demasiadas à UE.



Blair disse que o plano de May era uma "miscelânea", algo "incompleto" que não agrada ninguém, e que é pouco provável que seja aceito por Bruxelas.



Ele ressaltou o dilema inerente ao Brexit: permanecer próximo à UE para proteger o comércio, mas perdendo as oportunidades de fazer isso sozinho, ou cortar completamente as relações e arriscar prejudicar a economia.



Com o parlamento "paralisado", "a única forma de resolver isso é devolvendo para as pessoas", disse, defendendo que os eleitores voltem a se pronunciar sobre o Brexit.



As intervenções de Blair sobre o Brexit nem sempre foram bem recebidas no Reino Unido, onde sua decisão de se juntar aos Estados Unidos na invasão do Iraque em 2003 continua gerando grandes controvérsias. Mas ele se nega a ficar em silêncio.



Alguns sugeriram que Blair teve alguma responsabilidade no Brexit, ao não limitar a migração dos novos Estados-membros da UE da Europa central e oriental quando se uniram ao bloco em 2004, o que gerou uma grande afluência de trabalhadores, causando alarde público.



Blair afastou a ideia, classificada de um "exagero absurdo" e insistiu em que a emigração de países que não fazem parte da UE foi a impulsionadora do voto a favor do Brexit. Reconheceu, entretanto, que se tivesse permanecido no poder por mais tempo, poderia ter tentado "ajustar as coisas".