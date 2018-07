Todos os garotos e o técnico resgatados da caverna

No terceiro dia da operação, todos foram retirados com sucesso; meninos permanecerão hospitalizados por pelo menos sete dias, mas passam bem

Todos os 12 meninos e o técnico de futebol Ekapol Chanthawong foram resgatados com sucesso, nesta terça-feira (10), no terceiro dia de operação. Após 18 dias presos na caverna de Tham Luang, na Tailândia, o grupo foi retirado do local inundado por um grupo de mergulhadores da Marinha.



Três mergulhadores e um médico permanecem dentro da caverna e são esperados na saída da gruta nas próximas horas.



Alguns dos garotos que foram resgatados foram levados de helicóptero para o hospital mais próximo. A operação teve início às 10h no horário local, e as autoridades informaram que os trabalhos não foram alterados pela forte chuva que atingiu a região durante a noite anterior.



Os meninos estão sendo mantidos em isolamento, para diminuir o risco de contaminação, mas os primeiros quatro a serem removidos já foram visitados pela família. Os garotos têm pedido comidas típicas tailandesas, como arroz frito, mas ainda não foram liberados pelos médicos para comer estes alimentos. A dieta no momento consiste em mingau, pão e um pouco de chocolate.



Os regatados devem permanecer no hospital por pelo menos sete dias. O time infantil e seu técnico de futebol entraram na caverna no dia 23 de junho, mas ficaram presos após fortes chuvas inundarem o complexo de grutas. Eles foram encontrados a salvo no dia 2 de junho por dois mergulhadores britânicos que trabalharam com a equipe da Marinha tailandesa para realizar o resgate.



Durante os tensos dias de espera para o resgate, um dos ex-mergulhadores da Marinha local morreu após emergir da caverna, devidos aos esforços e falta de oxigênio. A morte do socorrista e as fortes chuvas adiantaram os planos de retirada dos meninos, que saíram da caverna com a ajuda de dois mergulhadores cada.



O governo tailandês agradeceu a ajuda internacional e o envio de especialistas pelo empresário Elon Musk. Um pequeno submarino foi levado ao local, mas não foi usado para o resgate.



A primeira-ministra da Islândia, Katrin Jakobsdottir, foi a primeira divulgar as boas notícias em sua conta o Twitter, nesta terça-feira (10).